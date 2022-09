Elezioni: in Campania affluenza definitiva -15% rispetto al 2018

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - E' in forte calo in Campania l'affluenza alle urne per le elezioni politiche rispetto alla tornata del 2018, quando votò il 68,18% degli aventi diritto.

Sulla base dei dati di 549 comuni su 550 (in ritardo quelli di Aversa) l'affluenza alle 23 è stata del 53,3%, quasi 15 punti in meno. Dati più bassi si registrano solo in altre due regioni, la Calabria (50,74) e la Sardegna (52,49). Da tenere presenti, in relazione al dato campano, anche le difficili condizioni meteo con alcune zone della regione colpite oggi da veri e propri nubifragi. (ANSA).