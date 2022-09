Con Stefano De Martino torna Stasera tutto è possibile

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il direttore dei programmi di intrattenimento di prima serata della Rai, Stefano Coletta, lo ha definito "l'uomo di punta di Rai2". Lui sorride. "Non mi ci sento. Penso che tutti insieme formiamo una bella squadra, ma, certo, fa piacere ricevere tanta fiducia". Trentatré anni il prossimo 3 ottobre (e già più di dieci in tv), dopo un'estate al ritmo di Tim Summer Hits in coppia con Andrea Delogu, Stefano De Martino è pronto a tornare in onda con tre programmi tutti suoi, a partire, lunedì 26 settembre dall'Auditorium Rai di Napoli, proprio da quella "creatura" che lo ha laureato conduttore: Stasera tutto è possibile, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, che promette una nuova stagione di giochi scherzi e risate.

Anche quest'anno confermati ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l'imitatore Vincenzo De Lucia. "Ai quali abbiamo affiancato personaggi inattesi, da Arisa a Rocco Siffredi", anticipa il conduttore, tutti pronti a cimentarsi in giochi come la Stanza inclinata, ormai icona del programma, "classici" come Segui il labiale, Mimo senza fili, Rumori di mimo, Step Burger e, nuovo, La stanza buia, visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi. Novità di quest'anno, poi, un tema diverso a puntata a partire da un "Tutti a scuola".

Ma ad attendere De Martino in questa stagione c'è anche la seconda edizione di Bar Stella, da novembre in seconda serata, esperimento super riuscito che firma anche come autore, e il riadattamento del game show musicale That's my Jam, negli Usa condotto da Jimmy Fallon. "E' un proramma musicale in cui cantanti e musicisti si mettono in gioco, provano anche canzoni dei colleghi, un po' come capita alle cene fra artisti - dice -.

Sto studiando come ritagliarlo e adattarlo il più possibile a me. È un po' come tradurre un'opera". (ANSA).