Clima: attivisti nel Porto di Napoli, stop mega navi

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - "Nò alle mega navi": è lo slogan degli attivisti del movimento "Friday for Future" che stanno manifestando il loro dissenso davanti stazione marittima del Porto Napoli con uno striscione: "Ma quale transizione...

rivoluzione ecologica ora".

"La battaglia per la crisi climatica - sottolinea all'Ansa Michela Spina, portavoce nazionale di 'Fridays For Future' e attivista del nodo napoletano del movimento - mai come oggi prioritaria, il dibattito sul gas è completamente falsato: c'è chi vorrebbe spingerci a costruire i rigassificatori e trattare il gas come energia green mentre sappiamo che non è affatto così, il tutto mentre i grandi inquinatori si godono i loro extraprofitti e i sacrifici vengono chiesti ai cittadini".

"Non abbiamo problemi con chi, legittimamente o meno, decide di partecipare alla competizione elettorale, - spiega - semplicemente 'Fridays For Future' è un movimento giovanile, politico e apartitico, quella del 23 settembre non è una piazza dove poter fare campagna elettorale".

"Inutile dire - concludono gli attivisti che si preparano a scendere in piazza ancora una volta - che aldilà di tutto non possiamo tollerare la presenza di chi in questi anni ha fatto solo greenwashing o peggio ancora ha ripescato dal cilindro la necessità di costruire inceneritori, centrali nucleari e più in generale impianti pericolosi ed inquinanti". (ANSA).