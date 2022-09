A Napoli tensione tra manifestanti e sostenitori Meloni

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - In una Bagnoli blindata dalle forze dell' ordine, presenti in numero massiccio, ha preso il via a Napoli il comizio di chiusura della leader di Fratelli d' Italia Giorgio Meloni. Un botta e risposta dal palco con I ragazzi del movimento giovanile di Fdi. Nel frattempo gruppi di contestatori hanno tenuto un corteo nelle strade del quartiere e per ora restano lontani dal presidio delle forze dell'ordine nella zona del comizio.

"Mi dispiace di aver visto tante forze dell'ordine. Ma non è colpa mia", ha detto la leader di Fratelli d'Italia oggi nella sede dell'Unione degli Industriali, poco prima del comizio. Decine di agenti della polizia e carabinieri, infatti, hanno presidiato la piazza sin dalle prime ore del mattino. Meloni ed il suo staff sono stati fatti accedere nell'antico edificio dove ha sede la sede dell'Unione industriali da un accesso secondario. "Noi stiamo solo cercando di fare la nostra campagna elettorale e raccontare - ha proseguito Meloni - che idea abbiamo di questa nazione. Ad alcuni non pare sufficientemente democratico e ci troviamo in questa situazione".