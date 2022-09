Meloni a Napoli, sit in degli studenti

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Una trentina di studenti ha inscenato un sit di protesta in via Filangieri a Napoli dove tra poco è atteso l'arrivo di Giorgia Meloni per un incontro a porte chiuse all'Unione industriali, prima del comizio a Bagnoli del pomeriggio.

Gli studenti intonano lo slogan: "Meloni via da Napoli".

Ingente lo schieramento di forze dell'ordine. (ANSA).