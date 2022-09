Turismo: Volotea, in estate +3% collegamenti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, ha condiviso oggi i risultati raggiunti durante l'estate. A Napoli, rispetto ai mesi estivi 2021, la capacità del vettore è aumentata del 3% con un'offerta di oltre 240.000 posti in vendita. In crescita (+3,87%) anche il numero di voli operati che, per la Summer 22, sono stati circa 1.400. Inoltre, Volotea ha trasportato presso lo scalo partenopeo circa 231.000 passeggeri, totalizzando un incremento di circa il 10% rispetto allo scorso periodo estivo e registrando a Capodichino un load factor del 96%. Infine, quest'estate la compagnia ha intensificato i collegamenti domestici, rafforzando i voli tra le isole e la terraferma. In particolare, il 79% dei posti in vendita da Napoli è stato destinato ai voli per le isole.

Positive anche le performance a livello di network: grazie a una nuova flotta e alla creazione di 50 nuove rotte, tra giugno e agosto Volotea ha guidato la ripresa del comparto turistico, trasportando 4 milioni di passeggeri e raggiungendo un load factor del 94%. Sempre tenendo lo stesso periodo di riferimento, la compagnia ha fatto registrare un +18% sui posti offerti rispetto all'estate 2021 e un +31% rispetto all'estate 2019, l'ultima pre-pandemia. (ANSA).