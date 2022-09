Con Mozart per celebrare la vita, concerto solidale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - "Celebriamo la vita sulle note di Mozart" è il titolo del concerto che si svolgerà il 29 settembre dalle 21 nella basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio a Napoli, sulla collina di Capodimonte. Si tratta del II memorial Michele Amoroso, a sostegno di attività per i malati oncologici e i loro familiari. Il concerto è a ingresso gratuito, ma l'evento si propone di raccogliere donazioni per iniziative solidali. In basilica eseguiranno brani del repertorio mozartiano il coro InCanto di Partenope e l'orchestra dell'associazione Santa Maria di Loreto, diretta da Pasquale Valerio. Voce narrante di Gigi Savoia. (ANSA).