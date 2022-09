Minaccia madre e fratello anche in vivavoce con Cc, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Maltratta la madre e il proprio fratello minacciandoli in vivavoce negli uffici della caserma dei carabinieri. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia un 50enne di Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine. Per l'ennesima volta aveva chiesto denaro alla madre anziana e al fratello con i modi di sempre, insulti e minacce di morte. I suoi familiari, stanchi di queste vessazioni, hanno deciso di denunciarlo. E così, proprio mentre raccontavano tutto ai carabinieri, il 50enne ha telefonato ai familiari e poi sul numero della stazione. In vivavoce ancora insulti e promesse di morte. I carabinieri si sono recati a casa delle vittime e davanti alla porta di ingresso c'era l'uomo che attendeva il ritorno di sua madre e di suo fratello. Il 50enne è stato arrestato. (ANSA).