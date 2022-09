Calcio: Mastella,splendido Cannavaro,ci seguiranno pure in Cina

(ANSA) - BENEVENTO, 21 SET - "Sono contentissimo dell'arrivo di Cannavaro a Benevento. Ho fatto già gli auguri a Fabio, con il quale siamo amici. Io ero a Berlino quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo nel 2006: con lui e con gli altri azzurri abbiamo festeggiato negli spogliatoi. Ragazzo splendido. Con Ciro Ferrara hanno una associazione che guarda ai deboli. Fabio è un ragazzo che si erge per meriti sportivi, ma anche per meriti umani. Lo accogliamo con affetto e simpatia, speriamo di riprenderci con lui e attraverso lui".

Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in una intervista a Ntr24, a margine di una cerimonia a Benevento.

"Un grande in bocca al lupo - ha aggiunto l'ex Guardasigilli - glielo farò anche domani nel corso della presentazione a Palazzo Paolo V. Il presidente Vigorito ha fatto un'ottima scelta, anche mediaticamente intrigante. Domani verranno diverse televisioni e Benevento sarà guardata con simpatia fino in Cina". (ANSA).