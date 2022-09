Chiesa: Napoli, Battaglia visita l'Apple Developer Academy

(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - In occasione del 31mo Sinodo della Chiesa di Napoli, l'arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, visiterà domani 17 settembre 2022 alle ore 9,30 l'Apple Developer Academy dell'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio in Napoli.

Il luogo, si legge in una nota della Diocesi di Napoli, " è un segno di speranza per i giovani napoletani e volàno importante per tanti giovani non napoletani che cercano Napoli per sognare il proprio futuro lavorativo. L'occasione è propizia per presentare il documento di sintesi sull'ascolto di trentamila contributi ricevuti dalle parrocchie, dalle associazioni cattoliche e dalla comunità diocesana al fine di progettare l'azione pastorale della Chiesa napoletana. (ANSA).