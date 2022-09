Export: agroalimentare, 4 miliardi di valore per la Campania

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - Cresce in Campania il valore dell'export agroalimentare, che supera i 4 miliardi di euro, quasi un terzo del totale regionale. Dal 16 al 18 settembre i rappresentanti dei principali gruppi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nazionale saranno in visita a Napoli per una missione organizzata dall'Unione Industriali attraverso la sua Sezione Filiera Alimentare. Patrocinato dalla Regione Campania l'appuntamento intende essere un momento di confronto per approfondire le attività dei Consorzi di Tutela delle produzioni del territorio e per fare il punto sulle tendenze del mercato, sulla sicurezza dei prodotti e sulle conoscenze tecnologiche alla base dell'identificazione della produzione di qualità.

Per due giorni si svolgerà un vero e proprio tour enogastronomico, volto alla valorizzazione dei prodotti eccellenti delle aziende locali e ad accrescere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale locale.

L'appuntamento, che avrà una cadenza annuale, punta anche a realizzare un network tra le imprese eccellenti del territorio con l'opportunità di offrire i propri servizi/prodotti attraverso una vetrina online, consultabile in ogni momento.

Favorire accordi distributivi con le reti della GDO significa, infatti, incrementare la riconoscibilità e la visibilità dei prodotti autentici campani, per aumentarne distribuzione e vendite.

Venerdì 16 settembre, a partire dalle ore 14.30, si svolgerà, presso l'Unione Industriali Napoli (Piazza dei Martiri 58), il Meeting di apertura della manifestazione dal titolo "Innovazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari per lo sviluppo del territorio".

Interverranno il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci; il Presidente della Sezione Filiera Alimentare Unione Industriali Napoli, Gaetano Torrente; il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito; l'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo; l'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato; il Responsabile Servizio Studi Bnl Bnp Paribas, Paolo Ciocca. (ANSA).