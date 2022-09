Rifiuti: De Luca, protesta per tenersi ecoballe? Basta scemenze

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - "Protestano perché si vogliono tenere le ecoballe, perché vogliamo toglierle da lì? La protesta è perché eliminiamo le ecoballe? E come si fa ad eliminare le ecoballe, con uno schiocco di dita? Credo che dobbiamo deciderci a fare le persone serie, i campi di ecoballe sono a Giugliano, non sono a Napoli città. Quindi noi stiamo ripulendo il territorio di Giugliano, stiamo bonificando il territorio con un impianto avanzatissimo. È tempo di serietà, le scemenze non hanno più motivo di esistere". Così il governatore, Vincenzo De Luca, risponde alle proteste in atto a Giugliano.

"Qual è il problema? Faccio veramente fatica a capire queste cose che mi sembrano cervellotiche - ribadisce a margine della presentazione dell'impianto di bonifica di Giugliano - Stiamo liberando il comune di Giugliano da montagne di ecoballe e qualcuno si lamenta, ma sono cose dell'altro mondo. Stiamo bonificando tutto il territorio e stiamo creando una economia circolare. È tutto perfettamente a norma, finiamola e ringraziamo il Padreterno che c'è un governo regionale che ha preso in mano le montagne di ecoballe accumulate a Giugliano e le sta eliminando per ridare dignità ad un territorio bellissimo". "Il delitto è stato fatto quando hanno collocato lì le eccoballe in uno dei territori più fertili della regione Campania - ha concluso - I cittadini avranno modo di verificare che davvero stiamo bonificando tutto il territorio". (ANSA).