Di Maio, inaccettabile melina di alcuni Paesi su prezzo gas

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - "Ormai è chiaro che non possiamo aspettare il negoziato anche perché, come è noto, alcuni Paesi stanno facendo melina e questo non è accettabile. Intanto, però, interveniamo come Stato su imprese e famiglie". Lo ha detto, all'ANSA, il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio, stamattina in visita nel quartiere Fuorigrotta di Napoli dove ha incontrato alcuni esponenti del Pd davanti a un gazebo elettorale allestito in piazza San Vitale.

"Ci sono molti molti problemi da risolvere, in primis le bollette, - ha ribadito Di Maio - se continuiamo così, con questi prezzi dell'energia famiglie e imprese durano un altro mese. Noi proponiamo un 'decreto taglia bollette', con l'80 per cento pagato dallo Stato, da qui a dicembre, e poi ci impegneremo nella battaglia per il tetto massimo al prezzo del gas a livello europeo". (ANSA).