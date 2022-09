Elicottero Cc scopre piantagione tra i querceti, tre arresti

(ANSA) - CASERTA, 09 SET - Un italiano e due cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri ad Ailano (Caserta) perché sorpresi in una piantagione di marijuana nascosta tra la vegetazione.

In azione i carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese con quelli del Reparto Operativo del Comando Provinciale e il personale dello Squadrone in elicottero "Cacciatori Puglia".

Proprio grazie al velivolo è stata individuata la piantagione composta da 500 piante e coltivata su un'area di circa mille metri quadrati, circondata da alte querce. All'interno di un casolare adiacente alla piantagione, i carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato 2500 foglie di marijuana messe ad essiccare, mentre in un container sono stati trovati 300 grammi di marijuana pronti alla vendita. I tre uomini sono finiti in carcere. (ANSA).