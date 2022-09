Piante marijuana nascoste tra alberi di frutta, blitz Gdf

(ANSA) - CASERTA, 07 SET - Sedici piante di canapa indiana insieme a marijuana essiccata per un peso di 24 chilogrammi sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in una frazione del Comune di Teano (Caserta); denunciato il titolare del terreno dove c'era la piantagione, peraltro nascosta in un frutteto di difficile accesso.

Sono stati i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca a scoprire che nella campagna dove sembrava vi fossero soprattutto alberi di frutta, vi era stata coltivata anche una piantagione di canapa indiana. Giunti sul poto, i militari hanno prima controllato le piante la cui crescita era quasi ultimata; a casa dell'uomo, già noto per precedenti penali, hanno poi rinvenuto in un cofanetto alcuni grammi di marijuana già essiccata e pronta all'uso. (ANSA).