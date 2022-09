Ucraina dispersa nel Napoletano, Carabinieri diffondono foto

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - Proseguono le ricerche della 70enne ucraina da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli dopo che ieri una sua amica aveva lanciato l'allarme. Una foto della donna, che si chiama Hanna Hryhorenko, è stata divulgata dai Carabinieri che hanno chiesto ai media di diffonderla.

La donna, che era scappata dalla guerra e che è diabetica, aveva contattato una connazionale 59enne riferendole di essersi persa e di non riuscire più a orientarsi. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche.

I Carabinieri, attraverso la localizzazione della cella telefonica, hanno individuato l'ultima posizione 'agganciata' dallo smartphone della 70enne, e cioè Giugliano in Campania, via Appia, in un tratto compreso al confine tra i comuni di Giugliano e Sant'Antimo.

Sono partite le ricerche in quella zona dove tra l'altro sono presenti vaste aree di vegetazione. Le ricerche continuano con l'utilizzo dei droni dei vigili del fuoco e delle unità cinofile della Protezione civile della Regione Campania. (ANSA).