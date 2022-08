Caro energia: Confcommercio Napoli, esporremo le bollette

(ANSA) - NAPOLI, 31 AGO - "Sono mesi che sosteniamo che le criticità relative alla crisi energetica e dei rincari delle materie prime si sarebbero manifestate in autunno. La situazione è già ora gravissima con il rischio di chiusura per migliaia di imprese. Per questo motivo abbiamo lanciato un appello alla Regione, alla Camera di Commercio e al governo nazionale affinché di intervenga immediatamente e con urgenza. Per questo abbiamo pensato di essere vicini alla nostra Comunità con una protesta trasparente indicando all'esterno delle nostre vetrine i costi sostenuti lo scorso anno e i rincari che stiamo subendo indicando il costo delle bollette del 2021 confrontate con quelle del 2022". Lo ha annunciato il presidente di Confcommercio Napoli, Carla della Corte, al termine del consiglio direttivo.

"Anche ad agosto - prosegue - stiamo lavorando per poter consentire alle nostre imprese di superare un momento difficile determinato da una crisi internazionale e dalla speculazione in atto sui mercati dell'energia". (ANSA).