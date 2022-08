Estate: Disagi voli, un portale offre assistenza gratis

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Il volo ha subìto ritardi o cancellazioni? Il bagaglio è stato smarrito o danneggiato? L'imbarco negato per overbooking? Ecco i quesiti che, sopratutto in questi giorni di ferie, mandano in tilt molti passeggeri che fanno i conti con i disagi subiti. Una soluzione la offre www.dirittodivolo.it, il portale di assistenza gratuita specializzato nel rimborso voli per passeggeri e operatori turistici. L'idea è nata nel 2015 da Marco Panichi, 35 anni di San Giorgio a Cremano (Napoli), consulente legale esperto di diritto del turismo che, a seguito delle continue richieste di consulenza relative a disservizi subiti per i viaggi in aereo, ha deciso di creare un portale affiancato da decine di legali in tutto il territorio nazionale, diretti e coordinati dal suo socio Giuseppe Di Pinto. E in sette anni Panichi, attraverso il portale, è diventato un riferimento per circa 60 mila passeggeri. "Ci siamo resi conto che solo il 2 % dei passeggeri europei conosceva i diritti di cancellazione o ritardo volo, e da qui è nata l'esigenza di informare" spiega Panichi. "Altro motivo sono gli importi dei rimborsi, spesso bassi, che scoraggiavano gli utenti ad iniziare i contenziosi, e così noi abbiamo pensato di offrire un servizio gratuito. Ad esempio - aggiunge Panichi - in caso di 'vittoria' paga la compagnia aerea con bonifico a noi e al passeggero. In una sezione, il portale accoglie le doglianze degli utenti, successivamente diamo informazioni spiegando loro se la pratica è percorribile o meno". Non mancano i passeggeri che si rivolgono al team per delucidazioni in merito al danneggiamento di valigie. "Accade che per la fretta - dice Panichi - si soprassieda al problema, ma va denunciato. Chi ritiene di aver subito un danno ai bagagli, deve pretendere un modulo di reclamo in aeroporto e inviarlo a mezzo mail entro massimo sette giorni alla compagnia aerea". E in caso di consegna del bagaglio con ritardo? "Il passeggero- spiega - ha tempo per fare reclamo scritto entro ventuno giorni dalla data di riconsegna". (ANSA).