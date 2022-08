Goletta verde,in mare Lazio e Campania più punti con batteri

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Maglia nera a Lazio (15), Campania (14), e Calabria e Toscana (ex equo con 11), per il maggior numero di punti "inquinati" da batteri oltre i limiti di legge dopo i campionamenti in mare fatta nella campagna lungo le coste italiane dalla Goletta Verde 2022 di Legambiente. Le regioni più virtuose, con nessun punto risultato inquinato, sono Puglia (29 punti esaminati e zero foci e zero punti oltre i limiti di legge), Veneto (11 punti esaminati e zero fuorilegge) e Basilicata (5 punti esaminati e zero fuorilegge).

La maggior parte dei campioni prelevati in varie regioni è comunque risultata entro i limiti di legge.

In particolare, nel Lazio sono stati campionati 23 punti e 13 foci sono risultate fuori legge; in Campania 31 punti esaminati e 12 foci oltre i limiti; Calabria 21 punti analizzati e 11 foci fuorilegge e Toscana 20 punti analizzati e 10 foci oltre i limiti di legge.

Quanto ai laghi, il maggior numero di punti inquinati è stato rilevato nel Lario in Lombardia (10 punti campionati, 5 foci e canali oltre i limiti, 6 punti totali oltre i limiti), poi nel Garda (sponda lombarda con prelievo in 7 punti, 4 foci e canali e 5 punti oltre i limiti di legge) e nel lago Maggiore (sponda piemontese 9 punti campionati, 3 foci e canali e 5 punti totali oltre i limiti). (ANSA).