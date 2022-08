Estate: controlli sull'isolotto di Vivara, multe a natanti

(ANSA) - ISCHIA, 10 AGO - Controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per le aree protette della provincia partenopea, in particolare per Vivara, l'isolotto di fronte a Procida che dal 2002 è riserva naturale statale.

Un servizio a largo raggio che ha visto impegnata la motovedetta dei carabinieri di Ischia per il monitoraggio del mare mentre i forestali hanno controllato da terra l'isolotto per verificare l'eventuale presenza di accessi abusivi e per verificare lo stato della vegetazione per scongiurare eventuali incendi.

Il bilancio dell'operazione conta 15 sanzioni amministrative elevate per un totale di 4.500 euro; le contestazioni riguardano ancoraggio in area tutelata privo di autorizzazione, eccesso di velocità sotto costa ed ancoraggio a distanza inferiore ai 100 metri dalla costa. Nel corso delle operazioni i militari hanno controllato 21 imbarcazioni e 36 persone. (ANSA).