Rc auto in aumento, Campania regione più "costosa" d'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 09 AGO - Dopo i carburanti, anche il costo dell'Rc auto è tornato a salire. E la Campania si conferma essere, ancora una volta, l'area di Italia dove sottoscrivere la polizza Rc auto costa di più. Come infatti evidenziato dall'Osservatorio di Facile.it, a luglio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Campania occorrevano, in media, 834,26 euro, vale a dire l'8,3% in più rispetto a inizio anno e addirittura il 79,9% in più della media italiana. Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo, ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell'inflazione. Confrontando la tariffa media Rc auto di luglio 2022 con quella di gennaio, emerge come sia stato registrato un andamento differenziato a seconda delle aree: a guidare la classifica degli aumenti è la provincia di Napoli (+8,6%, 887,97 euro), seguita da Salerno (+5,8%, 646,77 euro), e, staccata di un soffio, Caserta (+5,7%, 817,38 euro).

Chiudono la classifica Benevento (+1,0%, 515,41 euro) ed Avellino, unica provincia in leggera controtendenza e che conserva valori in linea a quelli rilevati a inizio anno (-1,7%, 645,93 euro). In valori assoluti dunque, a luglio 2022, Napoli si è confermata la provincia più costosa della regione, Benevento la più economica. (ANSA).