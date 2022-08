Movida, controlli dei Carabinieri a Sant'Anastasia

(ANSA) - NAPOLI, 07 AGO - Movida nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. Nel comune di Sant'Anastasia sono state presidiate le aree più frequentate dai giovani con decine di pattuglie e militari: 49 le persone identificate, 23 i veicoli controllati.

In arresto un 19enne di Pomigliano già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 25 stecchette di hashish e due dosi di marijuana. In tasca anche 5390 euro ritenuti provento illecito e due cartucce cal. 44 magnum. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Decine di contravvenzioni sono state notificate ad altrettanti automobilisti e motociclisti, molti senza casco o senza assicurazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).