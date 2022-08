Agosto a Capodimonte tra domeniche gratis e ingressi serali

(ANSA) - NAPOLI, 04 AGO - Un weekend con quattro mostre che culminerà con l'apertura gratuita domenicale. E con il fascino notturno del museo, intatto per tutto il mese. Sono tante le iniziative previste per agosto alla Reggia di Capodimonte, in cui i visitatori potranno ammirare quattro mostre: "Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi: Battistello Caracciolo (1578-1635)", "Salvatore Emblema", "Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli" e "Cecily Brown. The Triumph of Death" inserita nel ciclo di mostre focus L'Opera si racconta.

Il 7 agosto, invece, per la prima domenica del mese in cui è previsto l'ingresso gratuito (come per tutti i siti culturali del Ministero), si potrà visitare il Museo e il Real Bosco di Capodimonte e la mostra su Battistello Caracciolo allestita in sala Causa.

Il Real Bosco e il parco saranno aperti nei consueti orari, mentre la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio resteranno chiusi; chiuso anche il terzo piano con la sezione di Ottocento e di Novecento, l'arte contemporanea e la mostra Salvatore Emblema.

Le sale del museo poi ospiteranno, sia sabato che domenica, i concerti al pianoforte del Maestro Rosario Ruggiero e le performance della Compagnia Arcoscenico (Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta).

Molto apprezzata anche l'iniziativa di tenere aperto per tutto il mese il Parco di Capodimonte ai cittadini anche di sera, per consentire a chi resta in città di godere di qualche ora in più di relax nei giardini del Real Bosco; la direzione ha così deciso di prolungare fino alle ore 22 l'orario di apertura di Porta Grande e Porta Piccola; dopo le 20 saranno fruibili solo i Giardini attorno alla Reggia ed il Belvedere con l'apertura anche della Tisaneria. Il Museo resterà inoltre aperto anche lunedì 15 agosto. (ANSA).