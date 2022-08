Troppi pazienti, ospedale Cardarelli chiude pronto soccorso

(ANSA) - NAPOLI, 01 AGO - Arriva agosto e chiude nuovamente il reparto di pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli, il più frequentato dai cittadini della città e dell'intera provincia.

In una lettera della direzione medica si segnala infatti che al momento nel pronto soccorso ci sono oltre 150 pazienti di cui 15 sono risultati positivi al Covid. Per questo è stata decisa la chiusura temporanea di accettazione al pronto soccorso a meno che non si tratti di "emergenza indifferibile", si legge. Nella missiva ai direttori sanitari del Cardarelli, si sottolinea anche "la totale saturazione delle capacità ricettiva Covid di questo ospedale". Una situazione difficile dopo che nei giorni scorsi i medici del pronto soccorso avevano segnalato con "gravissima preoccupazione le notevoli carenze di organico che non consentono di raggiungere la minima dotazione organica stabilita con enormi rischi sia per i pazienti che per gli operatori". (ANSA).