Mara Sattei, Sanremo? Mi piacerebbe, aspetto il brano giusto

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Oggi a Giffoni brilla anche Mara Sattei, protagonista con Fedez e Tananai del tormentone estivo La dolce vita. Nel corso dell'incontro con i giurati della sezione Impact, risponde così a un suo possibile debutto a Sanremo: "Partecipare a Sanremo? Mi piacerebbe, aspetto il brano giusto. Vedremo".

L'artista, reduce dall'uscita del suo ultimo album, Universo, e dal tour che la sta portando nelle principali città italiane, non nasconde la possibilità di nuovi progetti legati alla sua musica e che potrebbero portare in futuro a una partecipazione della cantante sul palco dell'Ariston. Presente in sala anche la Machete Crew, collettivo dietro le produzioni di Mara Sattei: "Il team dietro un artista è fondamentale e con la Machete ho trovato una famiglia, una famiglia che mi è sempre stata vicina.

Siamo un super team". (ANSA).