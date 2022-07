A Giffoni "Last Film Show" di Pan Nalin

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 24 LUG - E' una vicenda affascinante quella raccontata in "Last Film Show" (India/Francia/USA - distribuito in Italia da Medusa Film) di Pan Nalin, in concorso il 24 luglio al Giffoni Film Festival per la categoria Elements +10. Grazie alla storia del protagonista Samay, ragazzino di nove anni dell'India rurale, i giurati tra i 10 e i 12 anni hanno potuto riconoscere la potenza fiabesca del cinema, una vera macchina dei sogni.

Figlio di un venditore di tè, Samay quando entra per la prima volta in un cinema ne resta profondamente affascinato.

L'incantesimo del cinema lo prende a tal punto che, nei giorni successivi, Samay, invece di andare a scuola, torna al cinema finché viene buttato fuori perché non ha il biglietto. Il bambino non si arrende e corrompe il proiezionista del cinema, così da poter vedere i film gratis nella cabina di proiezione in cambio dei buonissimi pranzi preparati da sua mamma. Grazie ai racconti e alla fantasia di Samay, anche i suoi amici vengono catturati dalla magia del cinema a tal punto da costruire, lontano dagli occhi degli adulti, una rudimentale sala cinematografica.

La scoperta dell'altro, l'abbattimento delle barriere, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all'età adulta, il rapporto genitori-figli, sono alcune dei temi affrontati dalle 118 opere in concorso a #Giffoni2022 che non hanno paura di narrare la storia di chi vuole trovare il proprio posto nel mondo. (ANSA).