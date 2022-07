A Giffoni "5 minuti prima", le passioni dell'adolescenza

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 23 LUG - Passioni, conflitti, speranze e delusioni dell'adolescenza: sono le tematiche principali della nuova serie dramedy "5 minuti prima", diretta da Duccio Chiarini, prodotta da Panamafilm (Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano) e Rai Fiction, in autunno sulla piattaforma Rai Play. Al Giffoni Film Festival, in corso fino al 30 luglio a Giffoni Valle Piana, è stato presentato il teaser.

La vita è un susseguirsi di prime volte, ma l'adolescenza lo è ancora di più. Il primo amore. Il primo addio. La prima scelta importante. E ovviamente la prima volta per eccellenza. "L'ansia della prima volta ci coinvolge tutti e per questo questa storia parla agli adolescenti e anche ai loro genitori", spiega il produttore Francesco Siciliano che nella serie interpreta anche il papà di Nina, la sedicenne protagonista di questa storia il cui ruolo è stato affidato a Tecla Insolia che sarà presente a Giffoni il 30 luglio per esibirsi in concerto al Giffoni Music Concept.

"L'idea di questa serie è quella di dare voce a tutti quei ragazzi che hanno difficoltà a vivere troppo veloci con l'auspicio che i ragazzi si possano identificare", commenta Duccio Chiarini, il regista della serie in 8 episodi. In sala anche i due interpreti della serie Laura Martinelli e Edoardo Pagliai. (ANSA).