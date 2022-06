Napoli: Consiglio, istituire sede distaccata ministero Sud

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Istituire una sede del ministero per il Sud e la coesione territoriale a Napoli. E' la proposta avanzata dal capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio comunale, Catello Maresca. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dall'aula. Maresca ha indicato come possibile sede alcuni locali di Palazzo Fuga. ''Si potrebbe stabilire un tavolo permanente di controllo, composto da esperti e rappresentanti delle forze dell'ordine, - ha detto Maresca - al fine di supportare e accompagnare gli enti locali del Mezzogiorno in termini di maggiore capacità operativa e amministrativa utile a consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse attribuite'' con l'obiettivo ''di evitare un loro mancato o inappropriato impiego e al fine di monitorare il processo di esecuzione delle attività e minimizzare il rischio di infiltrazione mafiosa e di corruttela''. (ANSA).