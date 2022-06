Fico, ripartire dalle periferie per una nuova Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Taglio del nastro con il presidente della Camera Roberto Fico per il rinnovato distaccamento dei vigili del fuoco di Ponticelli, a Napoli. "E' una caserma totalmente rinnovata anche dal punto di vista tecnologico e ambientale - ha sottolineato Fico - fondamentale per un quartiere periferico come Ponticelli. Io penso che proprio da Ponticelli e dalla periferia di Napoli possa in qualche modo ripartire una nuova Napoli. L'attenzione alle periferie che diventano un po' il nostro nuovo centro - ha osservato Fico - è essenziale perché è qui che ci sono anche le migliori risorse di ragazze e di ragazzi ed è da qui che si può ripartire in modo sostanziale e strutturato per una Napoli sempre migliore".

