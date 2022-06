Covid:De Luca, nel 2021 in Campania 112 positivi, oggi 5407

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa un raffronto tra i dati oggi relativi ai contagi Covid e un anno fa in Campania. "Un anno fa nello stesso giorno avevamo 112 positivi quest'anno 5407 positivi - dice in diretta Fb - 252 erano i ricoveri ordinari lo scorso anno, oggi 342. In intensiva lo stesso numero, 20 scorso anno e 21 oggi. In Italia un anno fa avevamo 927 positivi, oggi 56mila positivi.

Cosa vuol dire questo? C'è una presenza ed una diffusione fortissima di Covid di minore gravità, ma c'è".

"La campagna di vaccinazione produce i sui risultati ma è evidente che con questi numeri fra settembre e ottobre avremo dei problemi - spiega - C'è un dato positivo, abbiamo una minore gravità del contagio, questo è percepibile, ma quando i numeri diventano cos' elevati il rischio di avere situazioni gravi è reale" Tra le "notizie positive" De Luca chiama in causa anche il fatto che "a settembre noi dovremmo avere l'immissione sul mercato di un vaccino innovativo in grado di resistere meglio anche le varianti ma rimane un problema". "Credo che si debba fare appello a quei nostri concittadini che non si sono vaccinati - dice - con questi numeri chi non è vaccinato, dopo l'estate, corre rischi seri per la propria salute e i propri cari". Infine, anche un altro appello ad usare la mascherina: "Il liberi tutti non va bene, soprattutto in casi di assembramento". (ANSA).