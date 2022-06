Pullmann in fiamme: a bordo in 26, tutti illesi

(ANSA) - AVELLINO, 20 GIU - Era partito da Grottaminarda (Avellino) il bus turistico incendiato poco dopo le 16 sull'A16 Napoli-Canosa nel territorio di Monteforte Irpino, nel tratto in direzione Napoli tra Avellino Ovest e Baiano. Gli occupanti, 26 passeggeri compreso l'autista, operai addetti alla manutenzione stradale dell'A16, sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Molto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza.

Le fiamme, che hanno completamente distrutto il bus, si sono propagate alla vegetazione circostante. L'autostrada, bloccata per alcune ore in direzione del capoluogo partenopeo, è stata riaperta al traffico dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Avellino. Gli operai sono ripartiti con un bus sostitutivo. (ANSA).