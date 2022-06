Consigliere Caserta, case rifugiati in condizioni critiche

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Il consigliere comunale di Caserta Raffaele Giovine, candidato sindaco alle elezioni del settembre 2021, ha presentato una denuncia ai carabinieri per segnalare lo scenario che si è trovato di fronte nel visitare alcune abitazioni dove sono accolti i migranti del progetto SAI (Ex SPRAR) Ordinari di Caserta, gestito dalla Cooperativa Esculapio in partenariato con altri Enti. "Ciò che ho visto rappresenta qualcosa di inquietante" dice Giovine, che ha denunciato "case dove brulicano insetti, appartamenti senza caldaie funzionanti, con le persone in accoglienza che hanno dovuto affrontare l'inverno senza riscaldamento né acqua calda; elettrodomestici non funzionanti, servizi igienici fuori uso ed in numero insufficiente a fronte delle persone presenti in casa: per quasi 20 persone, una sola doccia funzionante. Insomma le condizioni igienico-sanitarie ritengo siano improponibili".

Giovine spiega di aver parlato con alcuni ospiti, "che mi hanno raccontato di non essere coinvolti in attività di inclusione sociale, di non star frequentando scuola di italiano, di non partecipare a corsi di formazione professionale". Il consigliere domani parteciperà al corteo dei migranti che si terrà a Caserta in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, "e dopo - afferma - chiederò di essere ricevuto in Prefettura, al fine di rappresentare anche ai delegati del Governo sul territorio le criticità riscontrate". (ANSA).