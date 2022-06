Cinema: Procida Capitale cultura raccontata dai ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 07 GIU - Dodici giovani per un film su Procida nell'anno da Capitale Italiana della Cultura. È "Procida Film Atelier 2022", il corso di regia di cinema documentario dedicato a ragazzi residenti in Campania e affidato al regista Leonardo Di Costanzo. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, promosso dalla Film Commission Regione Campania e coordinato da Parallelo 41 Produzioni nell'ambito di "Procida Capitale Italiana della Cultura 2022", partirà lunedì 13 giugno 2022. Per l'occasione è prevista la proiezione dell'ultimo film di Leonardo Di Costanzo "Ariaferma" al Procida Cinema Hall alle ore 17,30 (Via Roma, 1 - ingresso libero fino a esaurimento posti). Il percorso formativo, di carattere immersivo, della durata di sette settimane, culminerà nella produzione di un'opera cinematografica sulla cultura, la storia e gli abitanti dell'isola, un lavoro collettivo in cui Procida e suoi abitanti saranno protagonisti.

Di Costanzo, reduce dal successo di "Ariaferma" con Toni Servillo e Silvio Orlando, presentato all'ultimo Festival di Venezia e vincitore della miglior sceneggiatura originale e miglior attore protagonista per Orlando ai David di Donatello 2022, sarà il supervisore artistico e pedagogico del corso e verrà coadiuvato dalle registe, sue ex allieve all"Atelier di Cinema del Reale" di FilmaP, Caterina Biasiucci, Claudia Brignone e Lea Dicursi. Durante le lezioni sono previste inoltre masterclass e interventi formativi con il regista Marcello Sannino, i produttori Lorenzo Cioffi e Luca Mosso. (ANSA).