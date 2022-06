Nel Napoletano un pensionato arrestato per spaccio

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - A San Giorgio a Cremano (Napoli) i Carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 64enne pensionato.

I militari lo hanno notato nei pressi della sua abitazione e lo hanno controllato. Perquisito è stato trovato in possesso di 6 stecche di hashish per un peso complessivo di 50 grammi e di 2 dosi di cocaina. Nelle tasche dell'uomo anche 705 euro ritenuto provento del reato. Nell'abitazione del 64enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Poggioreale. (ANSA).