Il premio 'Elsa Morante' a Auci, Fuortes e Osanna

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Stefania Auci, Massimo Osanna, Carlo Fuortes, sono tra i vincitori della 36esima edizione del Premio Elsa Morante, presieduto dalla scrittrice Dacia Maraini.

La consegna dei riconoscimenti è stata ospitata dall'Auditorium della sede Rai di Napoli. Stefania Auci, Premio Elsa Morante Narrativa con "L'inverno dei leoni" (Nordeditrice); Massimo Osanna, Premio per la Saggistica con "Pompei, il tempo ritrovato" (Rizzoli); Edoardo Crisafulli direttore dell'Istituto Italiano di cultura di Kiev, Premio Culture d'Europa; Dino Ambrosino, sindaco di Procida, Premio Speciale Elsa Morante per la Capitale Italiana della Cultura; i ragazzi e la produzione della fiction di Rai 2 "Mare Fuori", PremioTv per il sociale - Caffè Borbone. Il premio Musica è andato al testo musicale " O sole mio", ritirato da Piero Mazzocchetti. Ad applaudire il l'esibizione del tenore una platea gremita da molti studenti in rappresentanza delle scuole campane. Presenti i giurati Francesco Cevasco,Teresa Triscari, Enzo Colimoro e David Morante.

Conduttori della premiazione sono stati Marco Bonini e da Tiuna Notarbartolo, direttrice del comitato organizzatore del premio.

Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, che si è collegato all'auditorium da remoto, è il vincitore del Premio per la Comunicazione. ''E' fondamentale dare più spazio in televisione alla cultura" ha auspicato Dacia Maraini. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Premio Elsa Morante e dalla sede Rai diretta da Antonio Parlati. Il secondo appuntamento della giornata si è svolto all'Accademia Medeaterranea, all'interno del Padiglione della Piscina alla Mostra D'Oltremare di Napoli, da Sire - Risevimenti d'Autore, che ha ospitato la sezione dedicata a cibo e cultura e intitolata "Medeaterranea Award - Premio Elsa Morante per l'Enogastronomia" coordinata da Massimiliano Quintiliani, in giuria anche l'attore Patrizio Rispo. (ANSA).