Moda Fashion Paestum per scuole, istituzioni e imprese

(ANSA) - PAESTUM, 18 MAG - Moda, opportunità, giovani, talento. Sono solo alcuni degli ingredienti di "È Moda Fashion Paestum", la manifestazione organizzata dalla P&P, in collaborazione con Clarence Management, giunta al traguardo dei 25 anni. L'evento, ospitato nell'ex Tabacchificio Cafasso, ha dato la possibilità agli studenti di quattro istituti campani (il "Bernini de Sanctis" di Napoli, il "Guglielmo Marconi" di Giugliano, l'istituto superiore "Caselli" di Capodimonte e l'istituto superiore "Marconi" di Torre Annunziata) di vivere una giornata sul campo e di stare in contatto con chi la moda la vive in prima persona. Nel corso dell'iniziativa, oltre ad una tavola rotonda, sono state organizzate quattro sfilate da parte degli studenti che si sono messi in gioco per portare in passerella tutta la loro creatività. La giornata è terminata con un catwalk che ha visto sfilare la donna di Salvatore Pappacena, Impero Couture e Luciano Fiore. "Paestum e moda è una novità per la nostra città", ha commentato il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri. "Con questa prova generale, prendiamo atto del fatto che questa struttura si presta anche ad eventi di questo tipo e può traghettare visitatori da tutta Italia appassionati di moda e non solo". Anche la Regione Campania ha sostenuto l'iniziativa. "L'Ente regionale dà sostegno a tutte quelle operazioni di eccellenza che possono costruire progresso e sviluppo economico", ha spiegato Armida Filippelli, assessore alla Formazione Regione Campania. "Il settore moda è sicuramente tra questi e può diventare una locomotiva per il Mezzogiorno che non può più permettersi di perdere talenti e risorse preziose che spendono le loro competenze in altri territori". Per Francesco De Rosa, presidente regionale Anp, "la formazione non può prescindere dall'impresa, soltanto creando trait d'union tra giovani e impresa possiamo fare in modo che i nostri giovani trovino lavoro e opportunità nelle loro zone di appartenenza".

