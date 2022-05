L'Empoli ferma su 1-1 la Salernitana, salvezza in bilico

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 14 MAG - Finisce 1-1 il match salvezza del 'Castellani' fra Empoli e Salernitana. Con i toscani già sicuri della serie A anche nella prossima stagione e i campani alla caccia di punti pesanti. Ne hanno trovato uno, in rimonta. Questo risultato sancisce la retrocessione matematica per il Venezia. La squadra di Nicola ha sbagliato tanto e non è riuscita a trovare la lucidità per portare a casa tre punti che sarebbero stati pesantissimi.

Che l'Empoli faccia sul serio lo si capisce dopo appena due minuti con Cutrone che in area di rigore ha la palla giusta, ma Sepe para. Gli ospiti sono spinti da oltre seimila tifosi arrivati in Toscana. L'Empolial 31' passa in vantaggio. Asllani serve sul corridoio giusto Cutrone che controlla e spara sul primo palo per l'1-0. Radovanovic al 37' da fuori sfiora il palo. Si va all'intervallo con il popolo granata preoccupato per lo svantaggio.

Nella ripresa l'Empoli più volte vicino al 2-0. La Salernitana non molla e al 75' Djuric va vicinissimo al gol di testa trovando una monumentale parata fenomenale di Vicario che si ripete qualche istante dopo su Bonazzoli. Sul corner arriva il pari: Vicario sbaglia l'uscita permettendo a Radovanovic di alzare il pallone con Bonazzoli che insacca in rovesciata.

Sull'1-1 la Salernitana prova il tutto per tutto: M.

Coulibaly, entrato da poco, trova il fallo di Romagnoli in area.

Ci vuole il Var ma Massa decreta il penalty: dagli 11 metri si presenta Perotti e Vicario salva ancora il risultato parando.

Nel finale si sprecano ancora varie occasioni per l'Empoli, l'ultima è di La Mantia all'ultimo secondo, andato vicino al gol dell'ultimo secondo in rovesciata. Gli azzurri fanno festa, la Salernitana deve aspettare l'ultima giornata con l'Udinese per capire l'esito del suo campionato. (ANSA).