Ad Ercolano l'apertura serale del Teatro antico

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Anche il Parco archeologico di Ercolano, in provincia di Napoli, partecipa domani, sabato 14 maggio, alla Notte Europea dei Musei, iniziativa realizzata grazie al Piano di Valorizzazione MIC 2022 che prevede l'apertura straordinaria serale di musei e siti archeologici al costo di un euro. Per l'occasione il Parco aprirà in via straordinaria il Teatro Antico visitabile con tre turni (alle 20.00, 21.00 e 22.00) aperti per gruppi di massimo dieci persone per ciascun turno e già sold out. Non sarà visitabile invece l'area archeologica. Il giorno successivo, domenica 15 maggio, torna l'appuntamento domenicale con I laboratori del gusto organizzati in collaborazione con Slow Food per valorizzare la cultura del cibo, attraverso il dialogo e la gioia di stare insieme, imparando a conoscere da vicino i prodotti del territorio vesuviano, a partire dalle loro antiche origini fino all'utilizzo nella odierna gastronomia. Esperti coltivatori e produttori accompagnano i partecipanti alla ri-scoperta degli alimenti della tradizione enogastronomica antica e moderna. Ai partecipanti sarà offerta la degustazione di alcuni dei 23 prodotti tradizionali (frutta, ortaggi, zafferano, vino, ecc.) presenti con una breve descrizione delle loro peculiarità.

''Sono questi i weekend che amiamo al Parco di Ercolano'' fa sapere il direttore del parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano ''Ci stiamo riappropriando di spazi e vitalità: con l'apertura serale del Teatro offriamo l'emozionante esperienza di esplorare la storia di Ercolano e con I laboratori del gusto invece un'immersione nelle radici culinarie di queste terre, che non finiscono di stupire". I Laboratori del gusto sono realizzati grazie al sostegno della Regione Campania, nell'ambito del POC 2020. (ANSA).