Baricco torna in pubblico, venerdì a Procida premia Soldini

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Lo scrittore Alessandro Baricco torna in pubblico, dopo il trapianto di cellule staminali a cui è stato sottoposto il 26 gennaio. Venerdì 13 maggio sarà a Procida dove viene consegnato a Giovanni Soldini il Premio all'etica sportiva istituito quest'anno da MARetica.

La manifestazione, che propone quattro giornate di sport e cultura per "ripensare l'uomo partendo dal mare", tornerà sull'isola dall'8 all'11 settembre con un programma ricco di eventi nell'ambito di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Il velista arriverà alle 19 di venerdì 13 maggio e ad accoglierlo ci saranno Baricco, presidente del Premio MARetica, gli organizzatori Domenico e Gianni Scotto e inoltre Eugenio Michelino e Renato Marconi, presidente e amministratore delegato del Marina di Procida, oltre al sindaco dell'isola Dino Ambrosino, all'assessore al turismo Leonardo Costagliola e al direttore di Procida 2022, Agostino Riitano.

L'intervento a Baricco, 64 anni, è stato eseguito all'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo.

Baricco ha ricevuto la donazione di cellule staminali dalla sorella Enrica. (ANSA).