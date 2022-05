Campania: dalla Regione 15 milioni alle imprese culturali

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "Oltre alle grandi istituzioni culturali, come il Teatro San Carlo, il Verdii o il Mercadante, la Regione Campania finanzia ogni anno le imprese culturali con almeno 15 milioni di euro. Di questi, 10 milioni vengono destinati alle imprese fornitrici di servizi ed attrezzature, con una ricaduta economica e turistica".

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania Vicenzo De Luca, presentando al MANN il "Catalogo delle imprese culturali e creative " della Campania .

"Le imprese culturali richiamano centinaia di migliaia di persone a Napoli ed in Campania - ha aggiunto De Luca - continueremo a valorizzare nuove e giovani imprese culturali, che gestiscono le proprie iniziative in termini economicamente corretti fanno innovazione tecnologica e promuovono nel mondo il patrimonio culturale della Campania" La Regione Campania ha finanziato con 15 milioni di euro 127 progetti di imprese.

Tra essi - ha detto il direttore del MANN, Paolo Giulierini - l' esposizione nei musei civici della Campania degli oggetti custoditi nei depositi del sitoo archeologico di Ercolano . che permetterà l' avvio di una collaborazione con le start-up e le imprese creative del territorio" (ANSA).