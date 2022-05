Seda vince 'oscar imballaggio' con il coperchio di eco-design

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Con un "profilo di sostenibilità impressionante" e "importanti innovazioni di eco-design" il suo Eco Fit Lid, coperchio in carta di nuova generazione realizzato da Seda International Packaging Group - azienda di famiglia del past president di Confindustria, Antonio D'Amato - "ha ricevuto il riconoscimento del prestigioso Best Packaging Award - Oscar dell'Imballaggio, Premio Innovazione eTecnologia. È il quarto oscar dell'Imballaggio che la multinazionale italiana del packaging in carta vince dopo quelli del 2001, 2007 e 2008.

Premi ospitati dalla fiera italiana specializzata IPACK-IMA a Milano.

"Il profilo di sostenibilità è particolarmente impressionante - evidenzia l'azienda -. I clienti che scelgono Eco Fit risparmiano 400 tonnellate di plastica ogni 100 milioni di coperchi per bevande calde e fredde rispetto alle tipiche soluzioni di polistirene. Inoltre, mentre il polistirene non è riciclabile e non è effettivamente riciclato, Eco Fit può essere conferito insieme al bicchiere nella frazione della carta.

Questo significa che sarà realmente riciclato visto gli alti tassi di riciclo dei packaging in carta in Europa e in Italia che superano l'85% e che rendono questi prodotti pienamente conformi a tutti i criteri più stringenti dell'economia circolare.

Il coperchio Eco Fit permette anche un notevole risparmio di acqua e un minor consumo di energia elettrica (con conseguenti vantaggi in termini di minori emissioni di CO2) rispetto ai coperchi prodotti con altre soluzioni in fibra".

"La nostra missione è quella di essere i pionieri nel mondo del packaging per un mondo migliore e questi premi riconoscono l'eccezionale lavoro del nostro team", commenta Armando Mariano, direttore R&D Materiali e Prodotti di Seda. (ANSA).