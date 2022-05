Antimafia: pg Riello, con Melillo Dna avrà una marcia in più

(ANSA) - NAPOLI, 04 MAG - "Sotto la guida del collega e amico carissimo Giovanni Melillo, la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo avrà una marcia in più: quella di un magistrato di eccellenti capacità che ha guidato in modo straordinariamente saggio ed efficace la più grande Procura d'Italia, quella di Napoli, e che saprà dare nuova linfa all'ufficio voluto da Giovanni Falcone per concretizzare una virtuosa cooperazione tra uffici giudiziari nel contrasto alle mafie". Così, Luigi Riello , Procuratore Generale di Napoli, commenta la nomina del procuratore di Napoli Giovanni Melillo a capo della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. (ANSA).