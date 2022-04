Annullato il rave a Bagnoli dopo le proteste delle famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - E' stato annullato all'ultimo momento, con l'intervento della Polizia Locale di Napoli, che ha contestato agli organizzatori la mancanza di alcune autorizzazioni, il rave nella ex area Nato di Bagnoli, a Napoli.

La festa, che avrebbe dovuto durare 12 ore, da mezzogiorno a mezzanotte, aveva richiamato centinaia di giovani, in gran parte minorenni, provocando allarme e proteste nelle famiglie.

In mattinata la Polizia Locale si è recata nella ex struttura Nato, trasformata in area di intrattenimento e sport ed ha verificato la documentazione in possesso degli organizzatori del rave, pubblicizzato nei giorni scorsi attraverso minivideo sui social media. Poi la decisione di annullarlo.

Momenti di tensione si sono avuti all' esterno della struttura, dove si erano radunati alcune centinaia di ragazzi.

Sono sopraggiunte anche pattuglie della Polizia, poi i ragazzi hanno cominciato ad allontanarsi senza incidenti. (ANSA).