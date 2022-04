Al Tarì nasce il quarto polo orafo italiano

(ANSA) - CASERTA, 30 APR - Diventa realtà il Polo Orafo campano, il quarto in Italia dopo distretti di Arezzo, Vicenza e Valenza. La costituzione è avvenuta stamattina al Tarì di Marcianise (Caserta), in occasione della giornata di apertura del "Salone della gioielleria", alla presenza del vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello, "Un' opportunità alla quale lavoriamo da tempo, che porta finalmente in prima fila i numeri e le potenzialità della filiera produttiva e di sistema del Gioiello in Campania. ha detto il presidente del Tarì ,Vincenzo Giannotti, promotore del progetto. Il presidente di Federorafi , Claudia Piaserico ha sottolineato la ripresa dell'export del settore, che a livello nazionale ha segnato nel 2021 un + 59,7% rispetto al 2020 e,+ 15,6% sul 2019.

Tra i principali mercati esteri: Usa, Emirati arabi, Francia, Inghilterra, Giappone. Nel 2021 la Campania ha fatto registrare una buona performance rispetto al 2020 con un + 42%, mentre attende ancora di recuperare un -11,6 sul 2019. Il 2022 è iniziato, a livello nazionale, su questa onda in crescita, ma il sentiment positivo dei primi mesi dell'anno ha subito un forte rallentamento dovuto alle conseguenze, dirette e indirette, del conflitto."In un momento così complesso per il Paese e per il sistema industriale - afferma il presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino - il messaggio che giunge oggi attraverso questa convenzione è incoraggiante. Il Tarì dimostra la volontà di raccogliere la sfida della crescita.

"Con la firma di questa convenzione - ha aggiunto il presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone - la Campania diviene ufficialmente il quarto polo orafo nazionale. Gli altri tre sono collocati tutti nell'area del Centro-Nord, il Tarì si afferma come unico distretto di eccellenza del Sud Italia" (ANSA).