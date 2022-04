Operazione della Forestale, bracconiere arrestato ad Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Operazione anti bracconaggio dei carabinieri forestali di Casamicciola, ad Ischia, che hanno arrestato un 42enne del luogo per detenzione di arma clandestina. L'uomo, incensurato, è stato sorpreso in aperta campagna, nella zona di Fiaiano nel comune di Barano, mentre ricaricava alcune trappole disposte sul terreno per la caccia di uccelli. I militari dopo averlo fermato hanno poi perquisito un piccolo rifugio in cemento dove l'uomo custodiva 2 fucili con matricola abrasa, una canna di fucile con matricola abrasa e 2 richiami illegali oltre a 800 munizioni e 20 trappole.

Il 42enne è finito in manette; al carcere di Poggioreale è in attesa di giudizio mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. (ANSA).