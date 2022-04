Sisma Ischia:Legnini invita cittadini e imprese ad assemblea

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Uno spazio di confronto e di dialogo aperto a tutti i cittadini e agli imprenditori coinvolti dall'evento sismico del 2017. Con questo obiettivo, il commissario straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma dell'isola di Ischia, Giovanni Legnini, insieme alla Regione Campania e ai sindaci dei Comuni di Lacco Ameno, Forio e Casamicciola, ha organizzato un'assemblea pubblica, per giovedì 21 aprile, alle ore 16.30, presso la Sala Convegni del Grand Hotel Terme di Augusto, a Lacco Ameno (Napoli).

L'occasione "sarà utile per presentare le linee di indirizzo delle decisioni che il Commissario intende assumere nelle prossime settimane, al fine di semplificare e accelerare la ricostruzione privata e pubblica sull'Isola. Inoltre, nel corso dell'incontro, i Sindaci e i rappresentanti della Regione potranno fare il punto sulle attività che stanno portando avanti nell'ambito della ricostruzione", è scritto in una nota. (ANSA).