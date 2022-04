Palina ANM rubata, denunciato un 38 enne

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - E' stato identificato e denunciato dalla Polizia Locale il responsabile del furto di una palina segnaletica dell' ANM in via Emilio Scaglione, nella zona di Capodimonte, a Napoli.

I video girati da alcuni residenti hanno permesso agli agenti del nucleo investigativo della Polizia Locale di risalire alla sua identità.

Si tratta di un 38 enne, che risiede nel rione case popolari della zona di Capodimonte, già denunciato altre due volte per furto di materiale metallico in una isola ecologica e ad una fermata dell' ANM: L' auto della quale il 38 enne si è servito per caricarvi la palina dell' ANMs sottratta è stata sequestrata in quanto non assicurata.

L' uomo è stato denunciato per furto e danneggiamento ai danni dell' ANM, (ANSA).