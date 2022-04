Box 'multipiano' per sigarette contrabbando, tre denunciati

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 12 APR - Percettori del reddito di cittadinanza e specializzati nella ''distribuzione'' di sigarette di contrabbando: tre persone denunciate a Torre del Greco (Napoli). Durante l'attività, gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato anche quasi sei quintali di sigarette. I tre denunciati (dei quali non sono stati forniti i nominativi) sono due di Ercolano (rispettivamente di 47 e 49 anni) e uno di Napoli (di 31 anni).

L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola che, durante la costante attività di controllo economico del territorio, hanno notato, in prossimità del casello autostradale Portici-Ercolano dell'A3 Napoli-Salerno, un soggetto già noto per precedenti episodi di contrabbando. Il prolungato pedinamento effettuato dai finanzieri ha consentito di accertare che l'uomo stava ''aprendo'' la strada ad un altro veicolo, con il proposito di verificare la presenza di eventuali posti di controllo delle forze dell'ordine, per condurlo all'interno di un complesso di box multipiano di Torre del Greco. Intuendo che all'interno della struttura vi potessero essere delle sigarette di contrabbando, i militari hanno fatto accesso nel seminterrato e hanno sorpreso i tre mentre prelevavano alcune casse di sigarette e le riponevano nel portabagagli di un'auto. Durante le ispezioni del box e del veicolo, sono stati trovati e sequestrati 579 chili di tabacchi lavorati esteri di contrabbando marca Marlboro. I tre sono stati denunciati a piede libero. Due di loro inoltre sono stati segnalati all'autorità giudiziaria anche per aver omesso di comunicare le variazioni del reddito, anche se provenienti da attività irregolari, tenuto conto che sono risultati percettori del reddito di cittadinanza.

