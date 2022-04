Procida 2022: palazzo Uil Napoli imbandierato con tricolore

(ANSA) - NAPOLI, 08 APR - Il palazzo della Uil nel porto di Napoli è tutto imbandierato di tricolore. "E' il modo - spiega Giovanni Sgambati - per salutare l'arrivo in città del Presidente Mattarella, per la prima volta a Napoli dopo la rielezione, e soprattutto per esprimere soddisfazione per l'avvio delle iniziative per Procida capitale della Cultura. La Uil aveva sostenuto la candidatura di Procida e, con la Uil Trasporti, c'eravamo battuti affinchè ci fosse il trasporto pubblico gratuito sull'isola durante tutta la manifestazione, cosa che è avvenuto. La cultura non isola, ci sembra un modo importante non solo per la nostra area flegrea ma anche per valorizzare tutta l'esperienza insulare della nostra Italia".

