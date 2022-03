Autismo, confronto con gli esperti all'Istituto Cangemi

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - 'Cangemi for Autism. Conoscere per comprendere'. E' il tema del terzo convegno organizzato in materia dall'Istituto scolastico comprensivo I Cangemi di Boscoreale in programma per domani alle 15 nella sede dell'istituto stesso.

Aprirà i lavori la dirigente scolastica, Carmela Mascolo.

Seguiranno i saluti del sindaco, Antonio Diplomatico e del presidente del Consiglio di istituto, Raffaele Auricchio.

Relatori Giovanna Gison, docente a contratto dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli (corso di laurea in Tnpee) e coordinatrice del centro medico riabilitativo di Pompei: Antonello Aprea, corso di laurea in Tnpee presso la Sapienza, terapista del centro medico riabilitativo Pompei; Anna Cirillo, logopedista magistrale e specialista dell'età evolutiva, borsista presso Asl Salerno, consulente presso il centro medico riabilitativo Pompei; Orsola Ametrano, dirigente medico.

pediatra, dermatologa dell'Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon, l'avvocato civilista Maria Rosaria Recci.

(ANSA).